Осипов Павел Степанович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Осипов Степан Михайлович
Мать: Осипова Матрена
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Осипова Агафья Ефремовна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Осипов Иван Павлович
Мать ребёнка: Осипова Агафья Ефремовна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Осипова Агафья Ефремовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осипова Агафья Ефремовна
Смерть
Неизвестно