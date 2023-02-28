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Осипов Павел Степанович

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Осипов Степан Михайлович

Мать: Осипова Матрена

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Осипов Василий Павлович

Мать ребёнка: Осипова Агафья Ефремовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Осипов Иван Павлович

Мать ребёнка: Осипова Агафья Ефремовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Осипова Агафья Ефремовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Агафья Ефремовна

Смерть
Неизвестно
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