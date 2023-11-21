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Шиш Валерий
Шиш Валерий
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Шиш Александр
Мать
(Подоляк) Валентина
Дети
Шиш ?
Шиш ?
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Шиш Александр
Мать:
Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Шиш ?
Мать ребёнка:
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Шиш ?
Мать ребёнка:
?
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