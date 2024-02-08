Липина Раиса Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1941
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1941
Рождение ребёнка
07.01.1964
Дочь: Осипова Галина Владимировна
Отец ребёнка: Осипов Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
22.08.1968
Дочь: Шоколова Татьяна Артуровна
Отец ребёнка: Осипов Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
25.01.1974
Сын: Осипов Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Осипов Владимир Васильевич