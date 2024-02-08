Липина Раиса Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липина Раиса Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1941

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1941

Отец: Липин Степан Петрович

Мать: Вражнова Матрона Яковлевна - Андреевна

Рождение ребёнка
07.01.1964

Дочь: Осипова Галина Владимировна

Отец ребёнка: Осипов Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
22.08.1968

Дочь: Шоколова Татьяна Артуровна

Отец ребёнка: Осипов Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
25.01.1974

Сын: Осипов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Осипов Владимир Васильевич

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