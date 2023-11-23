Василий Иоакимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1666
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1666
Отец: Иоаким
Мать: Екатерина Иванова
Василий Иоакимович (1666 — ?) Родился в семье священника села Фефилова Романов-Борисоглебского уезда1 Иоакима. Служил священником в том же селе. Жена его Ксения Моисеевна (1661-?). Дети: Иван, дьячок.... Показать все
Рождение ребёнка
1685
Сын: Иван Васильев
Мать ребёнка: Ксения Моисеева
Иван Васильевич (ок. 1685 — ?) Родился в семье священника села Фефилова Романов-Борисоглебского уезда1 Василия Иоакимовича. Служил пономарем в том же селе. Впоследствии переименован во дьячка там же. ... Показать все
Рождение ребёнка
1712
Сын: Алексей Васильев
Мать ребёнка: Ксения Моисеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Моисеева
Смерть
Неизвестно