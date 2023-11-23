Василий Иоакимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Иоакимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1666

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1666

Отец: Иоаким

Мать: Екатерина Иванова

Василий Иоакимович (1666 — ?) Родился в семье священника села Фефилова Романов-Борисоглебского уезда1 Иоакима. Служил священником в том же селе. Жена его Ксения Моисеевна (1661-?). Дети: Иван, дьячок.... Показать все
Рождение ребёнка
1685

Сын: Иван Васильев

Мать ребёнка: Ксения Моисеева

Иван Васильевич (ок. 1685 — ?) Родился в семье священника села Фефилова Романов-Борисоглебского уезда1 Василия Иоакимовича. Служил пономарем в том же селе. Впоследствии переименован во дьячка там же. ... Показать все
Рождение ребёнка
1712

Сын: Алексей Васильев

Мать ребёнка: Ксения Моисеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Моисеева

Смерть
Неизвестно
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