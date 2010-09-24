Янаев Геннадий Иванович
Место рождения
Дата рождения26.08.1937
Дата смерти24.09.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1937
Место жительства
По 1968
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
24.09.2010
Место жительства
По 2010