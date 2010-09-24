Янаев Геннадий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янаев Геннадий Иванович

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Место рождения

Перевоз, Перевозский, Нижегородская область

Дата рождения

26.08.1937

Дата смерти

24.09.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Перевоз, Перевозский, Нижегородская область
Место жительства
С 1937
Перевоз, Перевозский, Нижегородская область
Место жительства
По 1968
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
24.09.2010
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 2010
Москва, город федерального значения Москва
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