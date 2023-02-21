Мезенко Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезенко Мария Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1921

Дочь: Шевченко Анна Денисовна

Отец ребёнка: Мезенко Денис Несторович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Мезенко Иван Денисович

Отец ребёнка: Мезенко Денис Несторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мезенко Владимир Денисович

Отец ребёнка: Мезенко Денис Несторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мезенко Денис Несторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мезенко Виктор Денисович

Отец ребёнка: Мезенко Денис Несторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мезенко Николай Денисович

Отец ребёнка: Мезенко Денис Несторович

Смерть
Неизвестно
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