Мезенко Мария Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1921
Дочь: Шевченко Анна Денисовна
Отец ребёнка: Мезенко Денис Несторович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Мезенко Денис Несторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мезенко Владимир Денисович
Отец ребёнка: Мезенко Денис Несторович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мезенко Денис Несторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мезенко Николай Денисович
Отец ребёнка: Мезенко Денис Несторович
Смерть
Неизвестно