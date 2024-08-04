Лисица Евстафий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисица Евстафий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

1958 г.р.
Скрыто настройками приватности
1964 г.р.

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ципушева Агафья Ефимовна

Рождение ребёнка
1958

Сын: Ципушев Василий Евстафьевич

Мать ребёнка: Ципушева Агафья Ефимовна

Жайма, Манский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ципушева Агафья Ефимовна

Рождение ребёнка
27.06.1964

Сын: Цыпушев Александр Евстафьевич

Мать ребёнка: Ципушева Агафья Ефимовна

Жайма, Манский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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