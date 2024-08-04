Лисица Евстафий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ципушева Агафья Ефимовна
Рождение ребёнка
1958
Сын: Ципушев Василий Евстафьевич
Мать ребёнка: Ципушева Агафья Ефимовна
Рождение ребёнка
27.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ципушева Агафья Ефимовна
Рождение ребёнка
27.06.1964
Сын: Цыпушев Александр Евстафьевич
Мать ребёнка: Ципушева Агафья Ефимовна
Смерть
Неизвестно