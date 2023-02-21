Куропаткин Феймулла Минетуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1963
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1963
Отец: Куропаткин Минетулла
Мать: Куропаткина Файма
Рождение ребёнка
27.12.1987
Сын: Феймуллин Фердинант Феимуллович
Мать ребёнка: Куропаткина Зельфия Раимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куропаткина Зельфия Раимовна