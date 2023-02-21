Куропаткин Феймулла Минетуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куропаткин Феймулла Минетуллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1963

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1987 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1963

Отец: Куропаткин Минетулла

Мать: Куропаткина Файма

Рождение ребёнка
27.12.1987

Сын: Феймуллин Фердинант Феимуллович

Мать ребёнка: Куропаткина Зельфия Раимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куропаткина Зельфия Раимовна

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