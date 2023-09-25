Фомин Григорий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фомин Семен
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Фомин Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дочь От Второго брака
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вторая жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анна
Смерть
Неизвестно