Фомин Григорий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Григорий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фомин Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Фомин Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Фомин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дочь От Второго брака

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вторая жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Анна

Смерть
Неизвестно
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