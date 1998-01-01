Щенникова Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щенникова Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1918

Дата смерти

01.01.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
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Место
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Рождение
01.01.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
01.01.1998
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