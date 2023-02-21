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Эрхип
Эрхип
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Атав
Мать
Не указана
Дети
Лискав
Около 1755 г.р.
Метрик
Рисван
Добавил:
РЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Атав
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын:
Лискав
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Метрик
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Рисван
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
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