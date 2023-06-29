Блохин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блохин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Блохин Сергей

Мать: Блохина Анна

Смерть
Неизвестно