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Блохин Василий
Блохин Василий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Блохин Сергей
1923 г.р.
Мать
Блохина (Беглова) Анна
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Блохин Сергей
Мать:
Блохина Анна
Смерть
Неизвестно
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