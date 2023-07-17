Бутакова (Бутакова) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бутаков Спиридон
Бутаково, Качугский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
18.03.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бутаков Спиридон
Смерть
Неизвестно