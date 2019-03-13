Ворник Вера Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1941
Дата смерти13.03.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1941
Отец: Ворник Михаил
Мать: Сыкал Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.04.1961
Дочь: Бобок Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Бобок Владимир Иванович
Рождение ребёнка
05.09.1962
Дочь: Бобок Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Бобок Владимир Иванович
Кролевец, Сумська область
Рождение ребёнка
17.08.1964
Дочь: Бобок Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Бобок Владимир Иванович
Рождение ребёнка
24.02.1969
Сын: Бобок Александр Владимирович
Отец ребёнка: Бобок Владимир Иванович
Смерть
13.03.2019