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Ворник Вера Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1941

Дата смерти

13.03.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1941

Отец: Ворник Михаил

Мать: Сыкал Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальчиков Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
10.04.1961

Дочь: Бобок Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Бобок Владимир Иванович

Рождение ребёнка
05.09.1962

Дочь: Бобок Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Бобок Владимир Иванович

Кролевец, Сумська область
Рождение ребёнка
17.08.1964

Дочь: Бобок Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Бобок Владимир Иванович

Рождение ребёнка
24.02.1969

Сын: Бобок Александр Владимирович

Отец ребёнка: Бобок Владимир Иванович

Смерть
13.03.2019

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