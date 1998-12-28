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Осипишин Даниил Вадимович
Осипишин Даниил Вадимович
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Древо
Место рождения
Мюнхен
Дата рождения
28.12.1998
Пол
Мужской
Отец
Осипишин Вадим Николаевич
1969 г.р.
Мать
Осипишина (Петрушкова) Анна Владимировна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1998
Отец:
Осипишин Вадим Николаевич
Мать:
Осипишина Анна Владимировна
Мюнхен
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