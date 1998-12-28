Осипишин Даниил Вадимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипишин Даниил Вадимович

Место рождения

Мюнхен

Дата рождения

28.12.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1998

Отец: Осипишин Вадим Николаевич

Мать: Осипишина Анна Владимировна

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