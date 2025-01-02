Дурандиков Василий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Дурандиков Василий

Автор
АД
Дымова А.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Дети
Корытова (Дурандикова) Евдокия1877 г.р.
(Дурандикова) ВасёнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савельева (Дурандикова) Мария

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дурандикова) Васёна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Корытова (Дурандикова) Евдокия

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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