Дурандиков Василий
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Дети
Корытова (Дурандикова) Евдокия1877 г.р.
(Дурандикова) ВасёнаНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савельева (Дурандикова) Мария
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дурандикова) Васёна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Корытова (Дурандикова) Евдокия
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно