Тарас Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарас Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1768 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Никита Елисеев

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно