Арловских (Ваулина) Августина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрловских (Ваулина) Августина Андреевна

Арловских (Ваулина) Августина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ваулин Андрей Титович

Мать: Ваулина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
20.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Арловских Владимир Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арловских Владимир Никитич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close