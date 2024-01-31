Арловских (Ваулина) Августина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ваулин Андрей Титович
Мать: Ваулина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
20.10.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Арловских Владимир Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно