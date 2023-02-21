Крутова Елена Агафонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Варвара Иванова
Отец ребёнка: Крутов Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1903
Сын: Крутов Иоанн Иванов
Отец ребёнка: Крутов Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Крутов Иван Яковлев
Работа или профессия
Неизвестно