Крутова Елена Агафонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутова Елена Агафонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Варвара Иванова

Отец ребёнка: Крутов Иван Яковлев

Рождение ребёнка
1903

Сын: Крутов Иоанн Иванов

Отец ребёнка: Крутов Иван Яковлев

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Крутов Иван Яковлев

Работа или профессия
Неизвестно
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