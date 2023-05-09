Марфа Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Тюфягина Дюня Федоровна
Отец ребёнка: Тюфягин Федор Иванович
Рождение ребёнка
31.05.1918
Дочь: Тюфягина Анна Федоровна
Отец ребёнка: Тюфягин Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюфягина Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Тюфягин Федор Иванович
Смерть
Неизвестно