Марфа Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Тюфягина Дюня Федоровна

Отец ребёнка: Тюфягин Федор Иванович

Рождение ребёнка
31.05.1918

Дочь: Тюфягина Анна Федоровна

Отец ребёнка: Тюфягин Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюфягина Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Тюфягин Федор Иванович

Смерть
Неизвестно