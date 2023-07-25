Лачин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1922
Дата смерти25.06.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1922
Отец: Лачин Иван
Мать: Лачина Анфиса Алексеевна
Рождение ребёнка
01.10.1949
Дочь: Вера Николаевна
Мать ребёнка: Лачина Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Лачина Татьяна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.06.1992