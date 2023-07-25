Лачин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лачин Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1922

Дата смерти

25.06.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1922

Отец: Лачин Иван

Мать: Лачина Анфиса Алексеевна

Рождение ребёнка
01.10.1949

Дочь: Вера Николаевна

Мать ребёнка: Лачина Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Лачина Татьяна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лачина Татьяна Михайловна

Смерть
25.06.1992
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