Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1738 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762 ст.

Сын: Храмов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Варвара Агапоновна

Рождение ребёнка
1775 ст.

Дочь: Акилина Михайловна

Мать ребёнка: Варвара Агапоновна

Воейково, город Ефремов, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Агапоновна

Смерть
Неизвестно
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