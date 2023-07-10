Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1762 ст.
Сын: Храмов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Варвара Агапоновна
Рождение ребёнка
1775 ст.
Дочь: Акилина Михайловна
Мать ребёнка: Варвара Агапоновна
Воейково, город Ефремов, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Агапоновна
Смерть
Неизвестно