Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максим

Место рождения

д. Бужарово

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1860 г.р.

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий

Мать: не указана

д. Бужарово
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: не указана

д. Бужарово
Смерть
Неизвестно
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