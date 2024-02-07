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Максим
Максим
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Древо
Место рождения
д. Бужарово
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Григорий
Мать
Не указана
Дети
Евдокия
Около 1860 г.р.
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Григорий
Мать: не указана
д. Бужарово
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь:
Евдокия
Мать ребёнка: не указана
д. Бужарово
Смерть
Неизвестно
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