Герасимова (Бочарова) Мария Спиридоновна (Капочка) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова (Бочарова) Мария Спиридоновна (Капочка)

Место рождения

Каменево, Орловская область

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Около 1967

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: Бочаров Спиридон

Мать: Бочарова Марфа Ивановна

Каменево, Орловская область
Рождение ребёнка
01.01.1922

Сын: Герасимов Владимир Илларионович

Отец ребёнка: Герасимов Илларион Герасимович

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Илларион Герасимович

Работа или профессия
Неизвестно
диктор
Смерть
Около 1967
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Пятницкое кладбище Москва
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