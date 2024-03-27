Герасимова (Бочарова) Мария Спиридоновна (Капочка)
Место рожденияКаменево, Орловская область
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиОколо 1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Отец: Бочаров Спиридон
Мать: Бочарова Марфа Ивановна
Каменево, Орловская область
Рождение ребёнка
01.01.1922
Сын: Герасимов Владимир Илларионович
Отец ребёнка: Герасимов Илларион Герасимович
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
диктор
Смерть
Около 1967
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Пятницкое кладбище Москва