Жатькова (Ивановская) Наталья Гавриловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ивановский Гаврила Матвеевич
Мать: Ивановская Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жатьков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жатьков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Жатьков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жатьков Василий Николаевич
Отец ребёнка: Жатьков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жатьков Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Жатьков Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жатьков Николай