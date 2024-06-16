Жатькова (Ивановская) Наталья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖатькова (Ивановская) Наталья Гавриловна

Жатькова (Ивановская) Наталья Гавриловна

Место рождения

Калач, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ивановский Гаврила Матвеевич

Мать: Ивановская Арина

Калач, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жатьков Семен Николаевич

Отец ребёнка: Жатьков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жатьков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Жатьков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жатьков Василий Николаевич

Отец ребёнка: Жатьков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жатьков Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Жатьков Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жатьков Николай

Мы используем куки для улучшения работы сайта.