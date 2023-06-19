Александров Фрол Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександров Фрол Константинович

Александров Фрол Константинович

Место рождения

Семёновское, Коломенский, Московская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Александров Константин Назарович

Мать: Александрова Олимпиада Борисовна

Семёновское, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Александров Гавриил Фролович

Мать ребёнка: Александрова Евдокия Федотовна

Семёновское, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
До 1851

Жена: Александрова Евдокия Федотовна

Рождение ребёнка
01.05.1862 ст.

Дочь: Александрова Ирина Фроловна

Мать ребёнка: Александрова Евдокия Федотовна

Семёновское, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Кособокова Марфа Фроловна

Мать ребёнка: Александрова Евдокия Федотовна

Семёновское, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно