Александров Фрол Константинович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Рождение ребёнка
1851
Сын: Александров Гавриил Фролович
Мать ребёнка: Александрова Евдокия Федотовна
Бракосочетание
До 1851
Рождение ребёнка
01.05.1862 ст.
Дочь: Александрова Ирина Фроловна
Мать ребёнка: Александрова Евдокия Федотовна
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Кособокова Марфа Фроловна
Мать ребёнка: Александрова Евдокия Федотовна
Смерть
Неизвестно