Пчелкин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПчелкин Григорий

Пчелкин Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1914

Дата смерти

25.08.2009

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1914

Отец: Пчелкин Андрей

Мать: не указана

Смерть
25.08.2009