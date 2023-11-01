Луферова Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛуферова Елена Александровна

Луферова Елена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1963

Пол

Женский

Отец

Мать

1939 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963

Отец: Быков Александр

Мать: Быкова Людмила Васильевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close