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Луферова Елена Александровна
Луферова Елена Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1963
Пол
Женский
Отец
Быков Александр
Мать
Быкова Людмила Васильевна
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963
Отец:
Быков Александр
Мать:
Быкова Людмила Васильевна
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