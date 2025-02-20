Щекин Леонид Феодосьевич
мужской, родился Неизвестно, Вологда, город Вологда, Вологодская область
умер Неизвестно, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецЩекин Феодосий Карпович03.05.1897 ст. г.р.
МатьЩекина ?Неизвестно г.р.
Супруги
Щекина (Щучкина) Нина ПантелеймоновнаНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щекин Феодосий Карпович
Мать: Щекина ?
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щекина (Щучкина) Нина Пантелеймоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург