Щекин Леонид Феодосьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩекин Леонид Феодосьевич

Щекин Леонид Феодосьевич

avatar

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щекин Феодосий Карпович

Мать: Щекина ?

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щекина Нина Пантелеймоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щекина Нина Пантелеймоновна

Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close