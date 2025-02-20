Щекин Леонид Феодосьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Щекин Леонид Феодосьевич

Автор
ИИ
Иванова И.

мужской, родился Неизвестно, Вологда, город Вологда, Вологодская область

умер Неизвестно, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Щекин Феодосий Карпович03.05.1897 ст. г.р.
Мать
Щекина ?Неизвестно г.р.
Супруги
Щекина (Щучкина) Нина ПантелеймоновнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щекин Феодосий Карпович

Мать: Щекина ?

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щекина (Щучкина) Нина Пантелеймоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щекина (Щучкина) Нина Пантелеймоновна

Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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