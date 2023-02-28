Щекин Леонид Феодосьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щекин Феодосий Карпович
Мать: Щекина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щекина Нина Пантелеймоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния