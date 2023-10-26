Скидан (Минкина) Евдокия Арсеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скидан (Минкина) Евдокия Арсеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Минкин Арсений Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1892

Сын: Скидан Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Скиданов Сергей Филиппович

Вороньки, Полтавська область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Титоренко Мария

Отец ребёнка: Скиданов Сергей Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скиданов Давыд

Отец ребёнка: Скиданов Сергей Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скиданов Сергей Филиппович

Смерть
Неизвестно
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