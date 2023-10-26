Скидан (Минкина) Евдокия Арсеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Минкин Арсений Иванович
Рождение ребёнка
15.03.1892
Отец ребёнка: Скиданов Сергей Филиппович
Вороньки, Полтавська область
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Титоренко Мария
Отец ребёнка: Скиданов Сергей Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скиданов Давыд
Отец ребёнка: Скиданов Сергей Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно