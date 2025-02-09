(Zagalsky) Violetta
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1981
Отец: Загальский Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Dudorov Lawrence
Отец ребёнка: Dudorov Тимофей Владимирович
Место жительства
01.09.1999
2014 58th St, Brooklyn, New York 11204-2011, USA
Место жительства
01.10.2005
2202 64th St, Apt 4B, Brooklyn, New York 11204-3271, USA
Бракосочетание
06.04.2006
Manhattan, New York, New York, United States
Рождение ребёнка
19.04.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Dudorov Тимофей Владимирович
Рождение ребёнка
15.04.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Dudorov Тимофей Владимирович