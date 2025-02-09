(Zagalsky) Violetta 01.10.1981 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Zagalsky) Violetta

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1981

Пол

Женский

Отец

1956 г.р.

Мать

1961 г.р.

Муж

1978 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1981

Отец: Загальский Геннадий

Мать: Zagalsky (Zagalsky) Regina

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Dudorov Lawrence

Отец ребёнка: Dudorov Тимофей Владимирович

Место жительства
01.09.1999
2014 58th St, Brooklyn, New York 11204-2011, USA
Место жительства
01.10.2005
2202 64th St, Apt 4B, Brooklyn, New York 11204-3271, USA
Бракосочетание
06.04.2006

Муж: Dudorov Тимофей Владимирович

Manhattan, New York, New York, United States
Рождение ребёнка
19.04.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Dudorov Тимофей Владимирович

Рождение ребёнка
15.04.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Dudorov Тимофей Владимирович

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