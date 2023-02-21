Зарипов Ильдар Ахнафович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зарипов Ахнаф
Мать: Зарипова Динфира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зарипова Самира Илтдаровна
Мать ребёнка: Зарипова Ильмира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зарипов Рустам Ильдарович
Мать ребёнка: Зарипова Ильмира
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зарипова Ильмира