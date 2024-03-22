Карнацевич Станислав Иосифович
Место рождения
Дата рождения03.04.1891
Дата смерти05.11.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1891
Место жительства
С 03.04.1891 по 1912
Образование
До 1908
С отличием окончил тюменское Александровское реальное училище.
Образование
С 01.09.1909 по 31.05.1911
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский институт инженеров путей сообщения.
Образование
С 01.09.1911 по 30.06.1918
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Казанский университет, медицинский факультет.
Военная служба
С ?.05.1915 по ?.11.1917
Участник 1-й мировой войны, военврач.
Рождение ребёнка
20.03.1916
Сын: Карнацевич Владислав Станиславович
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1920 по 05.11.1977
Военная служба
С ?.08.1941 по ?.10.1945
Начальник госпиталя ИГ № 2265 и начальник инфекционного госпиталя № 464. Боевой путь майора медицинской службы пролегал от Вязьмы до Кенигсберга и Данцига. Он награжден орденами Ленина и Красной Звезд... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
05.11.1977
Похоронен на Текутьевском кладбище.