Карнацевич Станислав Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карнацевич Станислав Иосифович

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Место рождения

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Дата рождения

03.04.1891

Дата смерти

05.11.1977

Пол

Мужской

Отец

1837 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

1916 г.р.
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Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1891

Отец: Карнацевич Иосиф Васильевич

Мать: Карнацевич Ядвига Иосифовна (Осиповна)

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Место жительства
С 03.04.1891 по 1912
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Образование
До 1908
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
С отличием окончил тюменское Александровское реальное училище.
Образование
С 01.09.1909 по 31.05.1911
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский институт инженеров путей сообщения.
Образование
С 01.09.1911 по 30.06.1918
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Казанский университет, медицинский факультет.
Военная служба
С ?.05.1915 по ?.11.1917
Участник 1-й мировой войны, военврач.
Рождение ребёнка
20.03.1916

Сын: Карнацевич Владислав Станиславович

Мать ребёнка: не указана

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1920 по 05.11.1977
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Военная служба
С ?.08.1941 по ?.10.1945
Начальник госпиталя ИГ № 2265 и начальник инфекционного госпиталя № 464. Боевой путь майора медицинской службы пролегал от Вязьмы до Кенигсберга и Данцига. Он награжден орденами Ленина и Красной Звезд... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Смерть
05.11.1977
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Похоронен на Текутьевском кладбище.
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