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Денисова Елена Шатохина

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Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
04.11.1888

Муж: Денисов Алексей Ефимович

Рождение ребёнка
06.05.1892

Сын: Денисов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Денисов Алексей Ефимович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
19.04.1907

Сын: Денисов Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Денисов Алексей Ефимович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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