Денисова Елена Шатохина
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1888
Рождение ребёнка
06.05.1892
Сын: Денисов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Денисов Алексей Ефимович
Рождение ребёнка
19.04.1907
Сын: Денисов Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Денисов Алексей Ефимович
Смерть
Неизвестно