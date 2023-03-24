Jaatinen (Partanen) Leena-Kaisa Matintytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Jaatinen (Partanen) Leena-Kaisa Matintytär

Место рождения

Saario, Tohmajärvi, Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

23.03.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Saario, Tohmajärvi, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Крещение
02.06.1851
Бракосочетание
04.03.1873

Муж: Jaatinen Lauri Erkinpoika

Рождение ребёнка
19.08.1877

Дочь: Tiina-Maria Laurintytär

Отец ребёнка: Jaatinen Lauri Erkinpoika

Patsovaara 8, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
04.04.1880

Сын: Jaatinen Matti

Отец ребёнка: Jaatinen Lauri Erkinpoika

Patsovaara 8, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
02.05.1883

Дочь: Maria

Отец ребёнка: Jaatinen Lauri Erkinpoika

Patsovaara 8, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
04.02.1884

Дочь: Anna

Отец ребёнка: Jaatinen Lauri Erkinpoika

Patsovaara 8, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
04.09.1888

Сын: Jaatinen Moses

Отец ребёнка: Jaatinen Lauri Erkinpoika

Patsovaara 8, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
17.11.1894

Сын: Jaatinen Juho

Отец ребёнка: Jaatinen Lauri Erkinpoika

Patsovaara 8, ОПРЕДЕЛИТЬ
Смерть
Неизвестно