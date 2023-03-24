Jaatinen (Partanen) Leena-Kaisa Matintytär
Место рожденияSaario, Tohmajärvi, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения23.03.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Saario, Tohmajärvi, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Крещение
02.06.1851
Бракосочетание
04.03.1873
Рождение ребёнка
19.08.1877
Дочь: Tiina-Maria Laurintytär
Отец ребёнка: Jaatinen Lauri Erkinpoika
Patsovaara 8, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
04.04.1880
Сын: Jaatinen Matti
Отец ребёнка: Jaatinen Lauri Erkinpoika
Patsovaara 8, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
02.05.1883
Дочь: Maria
Отец ребёнка: Jaatinen Lauri Erkinpoika
Patsovaara 8, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
04.02.1884
Дочь: Anna
Отец ребёнка: Jaatinen Lauri Erkinpoika
Patsovaara 8, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
04.09.1888
Сын: Jaatinen Moses
Отец ребёнка: Jaatinen Lauri Erkinpoika
Patsovaara 8, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
17.11.1894
Сын: Jaatinen Juho
Отец ребёнка: Jaatinen Lauri Erkinpoika
Patsovaara 8, ОПРЕДЕЛИТЬ
Смерть
Неизвестно