Шебордаев Григорий Миронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шебордаев Григорий Миронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797 или 1798

Дата смерти

10.04.1852

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 или 1798

Отец: Шебордаев Мирон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Шебордаева Евдокия

Мать ребёнка: не указана

Евдокия - падчерица Григория Мироновича Шебордаева.
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Шебордаева Матрона

Мать ребёнка: не указана

Матрона - падчерица Григория Мироновича Шебордаева.
Рождение ребёнка
04.02.1821

Дочь: Шебордаева Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Шебордаева Евдокия Афанасьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.07.1823

Сын: Шебордаев Степан Григорьевич

Мать ребёнка: Шебордаева Евдокия Афанасьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Шебордаева Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Шебордаева Евдокия Афанасьевна

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Шебордаева Анисия Григорьевна

Мать ребёнка: Шебордаева Евдокия Афанасьевна

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Шебордаева Варвара Григорьевна

Мать ребёнка: Шебордаева Евдокия Афанасьевна

Бракосочетание
07.04.1852

Жена: Шебордаева Мария Афанасьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Второй брак для Григория Мироновича Шебордаева и Марии Афанасьевны Максиной.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шебордаева Евдокия Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шебордаева ? Прокофьевна

Смерть
10.04.1852
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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