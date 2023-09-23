Шебордаев Григорий Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797 или 1798
Дата смерти10.04.1852
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1797 или 1798
Отец: Шебордаев Мирон
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Шебордаева Евдокия
Евдокия - падчерица Григория Мироновича Шебордаева.
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Шебордаева Матрона
Матрона - падчерица Григория Мироновича Шебордаева.
Рождение ребёнка
04.02.1821
Дочь: Шебордаева Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Шебордаева Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
10.07.1823
Сын: Шебордаев Степан Григорьевич
Мать ребёнка: Шебордаева Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Шебордаева Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Шебордаева Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Шебордаева Анисия Григорьевна
Мать ребёнка: Шебордаева Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Шебордаева Варвара Григорьевна
Мать ребёнка: Шебордаева Евдокия Афанасьевна
Бракосочетание
07.04.1852
Второй брак для Григория Мироновича Шебордаева и Марии Афанасьевны Максиной.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шебордаева ? Прокофьевна
Смерть
10.04.1852