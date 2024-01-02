Пожидаева (Скорохватова) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пожидаева (Скорохватова) Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пожидаев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пожидаев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пожидаев Иван

Смерть
Неизвестно
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