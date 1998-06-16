Вашкевич (Старовойтова) Людмила Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1951
Дата смерти16.06.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.07.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вашкевич Михаил Антонович
Рождение ребёнка
23.09.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вашкевич Михаил Антонович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.06.1998