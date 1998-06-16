Вашкевич (Старовойтова) Людмила Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вашкевич (Старовойтова) Людмила Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1951

Дата смерти

16.06.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.07.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вашкевич Михаил Антонович

Рождение ребёнка
23.09.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вашкевич Михаил Антонович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.06.1998