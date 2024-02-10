Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Качалова Елизавета Кузьминична

Отец ребёнка: Мымрин Кузьма Игнатьевич

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Мымрина Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Мымрин Кузьма Игнатьевич

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Воронина Прасковья Кузьминична

Отец ребёнка: Мымрин Кузьма Игнатьевич

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мымрин Кузьма Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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