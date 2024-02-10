Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Качалова Елизавета Кузьминична
Отец ребёнка: Мымрин Кузьма Игнатьевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Мымрина Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Мымрин Кузьма Игнатьевич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Воронина Прасковья Кузьминична
Отец ребёнка: Мымрин Кузьма Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно