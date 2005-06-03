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Мухамметшин Мясум

Место рождения

с Шубино Сергачского р-на Горьковской обл

Дата рождения

05.02.1935

Дата смерти

03.06.2005

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1935

Отец: Садеков Мухамметша

Мать: Сярбижан

с Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Рождение ребёнка
1958

Сын: Мухамметшин Мансур Мясумович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с. Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Рождение ребёнка
20.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с. Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Смерть
03.06.2005
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