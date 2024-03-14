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Казаринов Иван Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Казаринов Марко Егорович

Мать: Казаринова Ирина

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Василиса Ивановна

Мать ребёнка: Казаринова Матрона Парфеновна

Рождение ребёнка
?.09.1850

Дочь: Елена Или Алена Ивановна

Мать ребёнка: Казаринова Матрона Парфеновна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Казаринова Матрона Парфеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казаринова Матрона Парфеновна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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