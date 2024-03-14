Казаринов Иван Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Казаринов Марко Егорович
Мать: Казаринова Ирина
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Василиса Ивановна
Мать ребёнка: Казаринова Матрона Парфеновна
Рождение ребёнка
?.09.1850
Дочь: Елена Или Алена Ивановна
Мать ребёнка: Казаринова Матрона Парфеновна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Казаринова Матрона Парфеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно