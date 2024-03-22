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Кокорин Прокопий Афанасьев

Место рождения

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Кокорин Афанасий Иванов

Мать: Кокорина Марфа Иванова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1748
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Кокорин Василий Прокопьев

Мать ребёнка: Кокорина Агафья Федорова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1777

Жена: Кокорина Агафья Федорова

Рождение ребёнка
1781

Сын: Кокорин Тимофей Прокопьев

Мать ребёнка: Кокорина Агафья Федорова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Кокорин Федор Прокопьев

Мать ребёнка: Кокорина Агафья Федорова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Кокорина Офимья Прокопьева

Мать ребёнка: Кокорина Агафья Федорова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Кокорин Степан Прокопьев

Мать ребёнка: Кокорина Агафья Федорова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Кокорина Варвара Прокопьева

Мать ребёнка: Кокорина Агафья Федорова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Упоминание
1795
ГАВО ф. 388 оп.1 д.9576 РС 1795 год | лист 680
Упоминание
1816
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 13об
Смерть
1819
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Упоминание
1834
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 163об
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