Кокорин Прокопий Афанасьев
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Кокорин Афанасий Иванов
Мать: Кокорина Марфа Иванова
Место жительства
С 1748
Рождение ребёнка
1777
Сын: Кокорин Василий Прокопьев
Мать ребёнка: Кокорина Агафья Федорова
Бракосочетание
До 1777
Жена: Кокорина Агафья Федорова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Кокорин Тимофей Прокопьев
Мать ребёнка: Кокорина Агафья Федорова
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Кокорина Агафья Федорова
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Кокорина Офимья Прокопьева
Мать ребёнка: Кокорина Агафья Федорова
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Кокорина Агафья Федорова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Кокорина Варвара Прокопьева
Мать ребёнка: Кокорина Агафья Федорова
Упоминание
1795
ГАВО ф. 388 оп.1 д.9576 РС 1795 год | лист 680
Упоминание
1816
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 13об
Смерть
1819
Упоминание
1834
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 163об