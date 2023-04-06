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Иродов Михайло Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Иродов Николай Дмитриев

Мать: не указана

Бракосочетание
29.05.1871

Жена: Иродова Марья Никитина

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - села Великого крестьянина Николая Дмитриева Иродова сын Михаил холост, вероисповедания православного, первым браком, 20 лет Невеста - того же села крестьянина Никиты Петрова Кочешкова дочь Ма... Показать все
Смерть
Неизвестно