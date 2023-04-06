Иродов Михайло Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Иродов Николай Дмитриев
Мать: не указана
Бракосочетание
29.05.1871
Жена: Иродова Марья Никитина
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - села Великого крестьянина Николая Дмитриева Иродова сын Михаил холост, вероисповедания православного, первым браком, 20 лет Невеста - того же села крестьянина Никиты Петрова Кочешкова дочь Ма... Показать все
Смерть
Неизвестно