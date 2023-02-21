Данилкин Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилкин Алексей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1954

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: Данилкин Николай Григорьевич

Мать: не указана

Смерть
2000
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