Белоносова Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти2003
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Белоносов Николай
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
12.11.1951
Сын: Кузнецов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Кузнецов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1954
Сын: Кузнецов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Кузнецов Алексей Васильевич
Смерть
2003