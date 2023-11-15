Белоносова Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоносова Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1951 г.р.
1954 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Белоносов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Алексей Васильевич

Кырчаны, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
12.11.1951

Сын: Кузнецов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Алексей Васильевич

Кырчаны, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1954

Сын: Кузнецов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Алексей Васильевич

Кырчаны, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
2003
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