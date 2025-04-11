Перевалов Александр Викторович
мужской, родился 19.12.1982, Саратов, город Саратов, Саратовская область
ОтецПеревалов Виктор Иванович09.07.1959 г.р.
МатьПеревалова (Ялакова) Ольга Алексеевна22.08.1959 г.р.
Супруги
Перевалова Виктория Александровна23.08.1983 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1982
Бракосочетание
26.09.2009
Рождение ребёнка
02.08.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Перевалова Виктория Александровна
Рождение ребёнка
11.10.2024
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Перевалова Виктория Александровна