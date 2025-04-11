Перевалов Александр Викторович 19.12.1982 — найти родственников по фамилии на Familio

Перевалов Александр Викторович

Автор
ВП
Перевалова В.

мужской, родился 19.12.1982, Саратов, город Саратов, Саратовская область

Отец
Перевалов Виктор Иванович09.07.1959 г.р.
Мать
Перевалова (Ялакова) Ольга Алексеевна22.08.1959 г.р.
Супруги
Перевалова Виктория Александровна23.08.1983 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1982

Отец: Перевалов Виктор Иванович

Мать: Перевалова (Ялакова) Ольга Алексеевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Бракосочетание
26.09.2009

Жена: Перевалова Виктория Александровна

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Рождение ребёнка
02.08.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перевалова Виктория Александровна

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Рождение ребёнка
11.10.2024

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перевалова Виктория Александровна

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.