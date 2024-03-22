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Гультяев Фома Емельянович

Место рождения

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Гультяев Емельян Иродионович

Мать: Гультяева Евдокия Захарьевна

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
02.02.1903 ст.

Жена: Гультяева Прасковья Ивановна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.08.1905 ст.

Дочь: Гультяева Наталья Фомична

Мать ребёнка: Гультяева Прасковья Ивановна

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.04.1913 ст.

Сын: Гультяев Павел Фомич

Мать ребёнка: Гультяева Прасковья Ивановна

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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