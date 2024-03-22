Гультяев Фома Емельянович
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Бракосочетание
02.02.1903 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.08.1905 ст.
Дочь: Гультяева Наталья Фомична
Мать ребёнка: Гультяева Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
12.04.1913 ст.
Сын: Гультяев Павел Фомич
Мать ребёнка: Гультяева Прасковья Ивановна
Смерть
Неизвестно