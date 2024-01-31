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Николай Зинатович
Николай Зинатович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1933
Дата смерти
1944
Пол
Мужской
Отец
Зинат
Мать
Галина
Дети
Не указаны
Добавил:
БМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец:
Зинат
Мать:
Галина
Смерть
1944
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