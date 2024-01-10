Eero Mihkel — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Eero Mihkel

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1880

Дата смерти

?.08.1903

Пол

Мужской

Отец

1836 г.р.

Мать

1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1880

Отец: Eero Madi

Мать: Eero {laur} Tiio

Смерть
?.08.1903
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