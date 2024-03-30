Вереснягов Федор Николаевич
Место рожденияур. Погост Покров, Кипеловское с/п, Вологодская обл.
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Лавбенский Николай Иосафович
ур. Погост Покров, Кипеловское с/п, Вологодская обл.
Рождение ребёнка
28.07.1820
Сын: Вересов Константин Фёдорович
Мать ребёнка: Вереснягова Прасковья Васильевна
ур. Погост Покров, Кипеловское с/п, Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Аксклепиодота Фёдоровна
Мать ребёнка: Вереснягова Прасковья Васильевна
ур. Погост Покров, Кипеловское с/п, Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Апполинария Фёдоровна
Мать ребёнка: Вереснягова Прасковья Васильевна
ур. Погост Покров, Кипеловское с/п, Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Елизавета Фёдоровна
Мать ребёнка: Вереснягова Прасковья Васильевна
ур. Погост Покров, Кипеловское с/п, Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Вереснягов Павел Фёдорович
Мать ребёнка: Вереснягова Прасковья Васильевна
ур. Погост Покров, Кипеловское с/п, Вологодская обл.
Смерть
Неизвестно