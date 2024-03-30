Вереснягов Федор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВереснягов Федор Николаевич

Вереснягов Федор Николаевич

Место рождения

ур. Погост Покров, Кипеловское с/п, Вологодская обл.

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Лавбенский Николай Иосафович

Мать: не указана

ур. Погост Покров, Кипеловское с/п, Вологодская обл.
Рождение ребёнка
28.07.1820

Сын: Вересов Константин Фёдорович

Мать ребёнка: Вереснягова Прасковья Васильевна

ур. Погост Покров, Кипеловское с/п, Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Аксклепиодота Фёдоровна

Мать ребёнка: Вереснягова Прасковья Васильевна

ур. Погост Покров, Кипеловское с/п, Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Апполинария Фёдоровна

Мать ребёнка: Вереснягова Прасковья Васильевна

ур. Погост Покров, Кипеловское с/п, Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Елизавета Фёдоровна

Мать ребёнка: Вереснягова Прасковья Васильевна

ур. Погост Покров, Кипеловское с/п, Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Вереснягов Павел Фёдорович

Мать ребёнка: Вереснягова Прасковья Васильевна

ур. Погост Покров, Кипеловское с/п, Вологодская обл.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close